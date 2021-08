Egeltjes vanaf nu geringd in VOC Malderen: "Zo leren we nog wat bij over de diertjes"

Het VOC Malderen heeft vorig jaar bijna 1.000 gewonde, zieke of uitgeputte egels opgevangen en verzorgd. "Wanneer egels worden binnengebracht, dan weten wij niets over hun achtergrond. Die hebben geen pasje bij, daar hangt geen merkteken aan", vertelt Marc Van de Voorde van VOC Malderen. "En als we ze gaan ringen, dan verandert dat. Dan komen we meer te weten over de conditie van de egels: wat hun ideale gewicht is, waar en wanneer ze het best worden vrijgelaten, enzoverder. Dat is de bedoeling van het ringen: meer informatie te weten komen achteraf."