Eigenlijk bedoeld voor op het vliegtuig, maar nu aangeboden via app: overschot Callebautchocolade te koop in Antwerpen

Op het Antwerpse Zuid kan je deze week chocolade van Callebaut kopen die bijna vervallen is. Via Too Good To Go, een app tegen voedselverspilling die overschotten van restaurants en winkels aanbiedt, kan je de chocolade bestellen. “Deze chocolade werd geproduceerd voor op vliegtuigreizen. Aangezien er dit jaar door corona minder mensen met het vliegtuig op reis gaan zijn er dus overschotten”, vertelt Dorien Janssens van Too Good To Go.