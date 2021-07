73 jaar nadat Sabena-vlucht in Congo is gecrasht, zijn graven van 28 passagiers (her)ontdekt

Het vliegtuig, dat van Congo naar België vloog, moest om 13 uur een tussenstop maken in Libenge in Congo, maar het heeft de tussenstop nooit gehaald. Libenge werd even voor de geplande landing geteisterd door een tornado. Felle regenbuien hebben het vliegtuig dus de boomtoppen in geduwd, ter hoogte van het dorpje Singa-Betina.

"Toen het toestel niet landde, hebben ze zich daar niet direct vragen bij gesteld", zegt Van Humbeek. "Het was maar een tussenstop. Er waren eigenlijk geen passagiers aan boord voor Libenge, en in Libenge waren ook geen mensen aan het wachten op de vlucht. Ze dachten dus gewoon dat het vliegtuig ergens anders een tussenstop had gemaakt en maakten zich niet al te veel zorgen."