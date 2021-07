BEKIJK - Van bendeleven in Brussel naar rechte pad: drie Belgo-Congolezen blikken terug op zware jeugdjaren

Dalsim, Dido en AKC zijn kinderen van de Congolese diaspora. Hun ouders kwamen terecht in een vreemd land met een vreemde cultuur. Door hun eigen zoektocht naar een plaats in de Belgische samenleving, kregen hun kinderen vaak niet de aandacht die ze nodig hadden. Daardoor kwamen ze terecht in het stadsbendeleven in Brussel. In 2013 maakte "Panorama" een pakkende reportage over hen. Nu, acht jaar later, blikken onze collega's van "Terzake" met hen terug op hun zware jeugdjaren. Zijn ze erin geslaagd om opnieuw voor het rechte pad te kiezen?