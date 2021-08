Noodweer in Heuvelland: KSA-kamp in Dranouter afgelast en straten onder water

De hevige regen heeft in Heuvelland een aantal straten onder water gezet. Ook een kampplaats met 131 KSA'ers moest ontruimd worden. "Normaal gezien hadden we een kampplaats in Han-sur-Lesse in de provincie Namen, maar door het noodweer daar moesten we een noodoplossing vinden. Dranouter bood ons een kampplaats aan, maar nu staat het hier ook onder water", zegt leider Stijn.