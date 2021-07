Liveblog - Brandweer rukt duizend keer uit in regio Namen, ook wateroverlast in Londen

De nieuwe week start met regen of onweerachtige buien. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, al neemt de kans op opklaringen wel toe in de loop van de week. Dat meldt het KMI.

Vanmorgen is het over het westen zwaarbewolkt met regen of soms stevige buien met een onweerachtig karakter. Over het centrum en het oosten krijgen we aanvankelijk nog enkele opklaringen, maar in de loop van de dag bereikt de storing ook deze streken waarbij hagel en rukwinden niet uitgesloten zijn. Over het westen verschijnen er in de loop van de namiddag enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. De zuidwestenwind waait matig.

Vanavond vallen er in het centrum en het oosten van het land nog lokale regen- of onweersbuien. In de loop van volgende nacht wordt het overwegend droog vanaf het westen met tijdelijk breder wordende opklaringen. Naar morgenochtend toe neemt de bewolking en de kans op buien opnieuw toe vanuit het zuidwesten. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.

Morgen is het half- tot zwaarbewolkt met opnieuw regen- en onweersbuien die vanaf Frankrijk door ons land trekken. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. De wind waait overwegend matig uit het zuidwesten.

Woensdag is het licht wisselvallig. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af en hier en daar vallen er nog een paar buien. Het is iets te koel voor de tijd van het jaar met maxima tussen 18 en 22 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Donderdag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of een bui. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten.

Vrijdagochtend is er eerst kans op regen. Daarna wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met mogelijk een paar buien, maar vaak ook droog weer. Het blijft koel met maxima van 17 tot 21 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.