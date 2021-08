Mama van Olympiër Michael Obasuyi maakt reclame voor hem in eigen buurt: "Kleine atleten krijgen onvoldoende aandacht"

Tot en met afgelopen week wisten veel buurtbewoners uit de Vuurtorenwijk in Oostende niet dat er een Olympiër in hun buurt woont. Michael Obasuyi, Belgisch hordeloper, zal volgende week dinsdag 3 augustus om 12.10 uur in actie komen op de Olympische Spelen. Door affiches op te hangen in de wijk hoopt fiere mama Caroline Decuyper dat zijn thuisstad volop voor hem zal supporteren: "Je ziet in de media heel vaak de Borlées terugkeren, omdat zij al een groot palmares hebben. Maar ook andere atleten komen in de media en Obasuyi zie je bijna nooit. Deze zomer nog behaalde hij een zilveren medaille op de U23 van het EK. Als mama wil ik dat mensen hem beter leren kennen. De stad zou daar veel bij kunnen helpen, maar zij doen vrij weinig om atleten aan te moedigen of te ondersteunen."

Luisteraar Erik De Decker uit Oostende stuurde een foto van de affiche door in de Radio 2-app. Hij had zelf nog nooit van de atleet gehoord, maar vond het ontroerend hoe Caroline haar zoon wat erkenning wou geven in de buurt van de Vuurtorenwijk. "Ze heeft zelf die affiches laten drukken voor haar zoon. Op de affiche staat te lezen "De Opex is fier op Olympiër Michael Obasuyi", met daarop ook de momenten wanneer hij aan de beurt is. In de buurt wordt er inderdaad niet veel aandacht aan besteed, maar hopelijk gaat dat nu veranderen. Want je wordt natuurlijk niet zomaar geselecteerd voor de spelen om ons land te gaan verdedigen", vertelt luisteraar Erik in Start Je Dag bij Radio 2 West-Vlaanderen.