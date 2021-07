Politie van Ieper op zoek naar man die tegen Menenpoort plaste

Gisterenavond werd in de Facebookgroep "Je bent van Ieper als …" een foto gedeeld van een man die tegen de Menenpoort staat te wildplassen. De foto werd genomen aan de zijkant van het monument op de trappen en wordt gedeeld op sociale media. Onder de foto staan heel wat verontwaardigde reacties, zoals "ronduit walgelijk" en "respectloos". Want de Menenpoort is een iconisch monument ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Op de muren staan duizenden namen van overleden soldaten.

De Commonwealth War Graves Commission, de organisatie die de Menenpoort onderhoudt, reageert verontwaardigd dat iemand op de namen van gesneuvelde soldaten plast. Ook gemeenteraadslid Nancy Six (Ieper2030) was niet te spreken over het beeld. Zij deelde de foto op sociale media met de vraag of er meer respect getoond kan worden voor de overleden soldaten en slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.