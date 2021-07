Griekenland zoekt speervisser die geliefde en bedreigde zeehond opzettelijk doodde  

De Grieken reageren verontwaardigd op de dood van hun geliefde en met uitsterven bedreigde Mediterrane monniksrob Kostis. De zeehond is met opzet gedood met een harpoengeweer. De dader is onbekend, maar wordt gezocht. Kostis werd een publiekslieveling toen hij in 2018 zijn moeder kwijtraakte in een storm en een visser zijn leven redde.