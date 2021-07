Michaël Van Droogenbroeck: "Kernuitstap gedroomde dossier van N-VA om het de federale regering moeilijk te maken"

Er is een geweigerd in Limburg, een project ingetrokken in Antwerpen en nu is dus ook een vergunning geweigerd in Vilvoorde. "De beslissing wordt echt wel als een serieuze streep door de rekening beschouwd." Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil naar eigen zeggen er "geen politieke strijd" van maken, maar heeft volgens Van Droogenbroeck weinig keuze.