Nieuw fietspad tussen Gellik en Lanaken-centrum: "Om drukke gewestweg te vermijden"

Het nieuwe fietspad tussen de Kouterstraat in Gellik en het Uilenspiegelpark in het centrum van Lanaken was een echte missing link van zo'n 4 kilometer, zowel voor recreatieve als voor functionele fietsers, vertelt burgemeester Marino Keulen (Open VLD): "Fietsers kunnen nu het gevaarlijke fietspad langs de N-78, de Tongersesteenweg vermijden. Dat is belangrijk voor de mensen uit Gellik die inkopen willen doen in het centrum van Lanaken, en voor de bezoekers van de Sportoase en de leerlingen die naar het school gaan in het Pyxiscollege."