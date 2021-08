Nieuwe glasbollen in 26 Antwerpse gemeenten: "Veel duurzamer en met een boodschap op"

Het zijn niet meer de bekende, klassieke groene glasbollen. De verschillende kleuren van de huisstijl van Igean zijn erin verwerkt: groen, blauw en wit. Er staat ook een boodschap op. "We proberen een beetje een belevenis mee te geven", zegt Igean-voorzitter en burgemeester van Mortsel Erik Broeckx (N-VA). "Dat kan wat poëzie zijn of iets anders. We proberen de mensen hier een glimlach op hun gezicht te geven. Tegelijk doe ik nog graag een oproep om die glasbollen voor de juiste dingen te gebruiken en geen sluikstort achter te laten." De glasbollen worden vanaf vandaag verspreid in de gemeenten waar de intercommunale voor de afvalophaling zorgt. Tegen september zouden ze er allemaal moeten staan.