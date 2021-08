Onduidelijk of Pukkelpop Vlaamse steun moet terugbetalen

Pukkelpop kreeg 1,8 miljoen euro subsidies om waarborgen en voorschotten van leveranciers te betalen. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD) blijft die regeling overeind en moet dat geld niet terugbetaald worden. Maar het is Vlaams minister van Economie Crevits (CD&V) die daar het laatste woord over heeft en die is momenteel met vakantie.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) trok 10 miljoen euro uit voor festivals om hen te helpen bij het uitwerken van een coronaproof feestseizoen. Pukkelpop kreeg 500.000 euro toegewezen. "400.000 euro daarvan is al uitgekeerd", klinkt het op het kabinet van minister Demir. "We zullen eind deze week of begin volgende week bekijken of we dat willen recupereren."