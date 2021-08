Organisatie testevent Flanders Expo Gent roept bezoekers op om zich volgende week opnieuw te laten testen

Voor de organisatie moest het testevent vooral een logistieke test worden: werkt de Corona SafePass, is er genoeg testcapaciteit en hoe vlot gaat alles? Vragen die na evaluatie van het event allemaal een geruststellend antwoord kregen. Welk effect het feest op het aantal besmettingen gehad heeft, is moeilijk te achterhalen. "We weten wel dat er maar 3 van de 800 bezoekers positief testte bij het binnen komen," legt De Bruyne uit. "Dat is minder dan verwacht. Maar verder weten we natuurlijk niet welk effect het achteraf heeft." Daarvoor zouden alle bezoekers zich binnen 7 dagen opnieuw moeten laten testen. Iets wat de organistoren niet kunnen verplichten, maar wel aanraden. "Morgen of ten laatste overmorgen sturen we een mail naar alle bezoekers met de vraag zich nu zondag opnieuw te laten testen. Als ze een bewijsje van hun aangekochte test bij de apotheek kunnen tonen, krijgen ze een gratis ticket voor een van onze volgende evenementen. Hopelijk kunnen we hen daarmee aanmoedigen," zegt Gilles De Bruyne.