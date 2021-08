Nieuwe inspectie aan Pater Sangersbrug in Maaseik: "Problemen aan 1 pijler"

Bij de eerst inspectie vorige week werden geen stabiliteitsproblemen vastgesteld. Zo werden auto's en andere voertuigen tot 3,5 ton weer toegelaten op de brug.



Vandaag werd de brug opnieuw geïnspecteerd, met een laagtewerker. "We wilden zeker zijn dat de bovenbouw nergens was geraakt", vertelt burgemeester Johan Tollenaere. "We hebben gemerkt dat er rond een pijler wat uitspoeling is. Dat zouden we graag visueel willen laten vaststellen door duikers. Op dit moment wachten we nog tot de Maas verder zakt."

Voorlopig mag er dus geen zwaar verkeer over de Pater Sangersbrug rijden. Het gewone verkeer mag wel door.