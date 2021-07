Minister van Energie Van der Straeten over gascentrale Vilvoorde: "Ik weiger hier politieke strijd van te maken"

Van der Straeten had tot nog toe niet gereageerd op de beslissing, maar doet dat vanmorgen dus wel in "De ochtend". Al blijft ze erg oppervlakkig. "De federale overheid is niet bevoegd voor de vergunning in Vilvoorde", zegt ze onder meer. "Ik weiger om hier een politieke strijd van te maken. Het is belangrijk dat we ons energiebeleid kunnen bouwen op vertrouwen en zekerheid."