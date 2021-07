Rode Ibis opgedoken in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout, niet zeker of vogel uit Planckendael is ontsnapt

In maart vorig jaar ontsnapten een aantal exotische vogels uit een volière van Planckendael in Muizen bij Mechelen. Dat gebeurde nadat het hok beschadigd was door een storm. Onder de vogels waren 14 Rode Ibissen. Daarvan zijn er intussen 10 teruggevonden. Dit weekend dook er een Rode Ibis op in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout.

"Wij volgen alle meldingen die we krijgen", vertelt Marleen Huyghe, biologe en vogelcurator van Planckendael. "Twee van de ontsnapte dieren dragen een rode ring dus zo kunnen we ze herkennen. Niet alle Rode Ibissen die rondvliegen komen uit Planckendael. Er zijn er nog die ontsnapt zijn uit dierentuinen of bij privéverzamelaars."