Coronavaccins minder werkzaam bij sommige patiënten die een kankerbehandeling ondergaan 

Met de bijwerkingen viel het nogal mee. Die zijn volgens diensthoofd oncologie Marc Peeters (UZA) "vergelijkbaar met de meldingen gemaakt door gezonde personen."

Patiënten die een kankerbehandeling ondergaan hebben dus niet meer (of minder) bijwerkingen dan mensen zonder kanker. Het Pfizer-vaccin is even veilig voor kankerpatiënten als voor gezonde vrijwilligers.