Stroomproducenten roepen regeringen op om algemeen belang op de eerste plaats te zetten

Bij de weigering van de vergunning in Vilvoorde ging de bevoegde N-VA-gedeputeerde in tegen het positief advies dat de provinciale omgevingsvergunningscommissie eerder dit jaar al afleverde voor het project. Dat de N-VA, die federaal in de oppositie zit, geen voorstander is van een volledige kernuitstap in 2025, is geen geheim. "Genoeg onzekerheid gecreëerd vanwege dogmatiek", reageerde partijvoorzitter Bart De Wever vrijdagavond al op twitter. "Laten we de kernuitstap afschaffen en volop inzetten op een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiebeleid met kernenergie."