Forensische experts vragen databank met gebitgegevens: "Identificatie slachtoffers watersnood duurde te lang"

"De oproep om een centrale databank op te richten voor gebitgegevens, is er ook al na de aanslagen in Zaventem gekomen", stelt forensisch tandarts Eddy De Valck. De Valck is een autoriteit op het vlak van identificatie, hij hielp mee na de aanslagen maar bijvoorbeeld ook na de tsunami in 2004. "Het zou het werk dat we doen, kunnen versnellen en dat is voor de nabestaanden van slachtoffers erg belangrijk."

De Valck was ook actief al forensisch expert na de overstromingen in de regio rond Luik, vorige week. "Gebitgegevens worden nu door de tandarts bewaard, maar bij de watersnood vorige week bleken ook heel wat tandartspraktijken in de regio getroffen waardoor heel veel dossiers van patiënten verloren gingen. We hebben dan nog wel een plan B, via de ziekenfondsen, maar dat neemt tijd in beslag", voegde hij in "De ochtend" op Radio 1 er aan toe.