Twee daders opgepakt na brutale inbraken in Halle

Zaterdagnacht arresteerde de lokale politiezone Zennevallei twee inbrekers. Rond 22.45 braken ze in bij bakkerij Au Croquant in de Vandenpeereboomstraat aan het station van Halle. Daar sloegen ze de glazen voordeur in met een riooldeksel. Ze stalen een tablet en cash geld uit de kassa, maar de buit was niet groot.

Rond mindernacht braken ze in bij het Chinees restaurant Zhu Yun aan het Bevrijdingsplein. Daar gooiden ze met een grote steen het raam in. De daders werden betrapt en konden niets meenemen.



Beide daders werden uiteindelijk gearresteerd in de buurt van het restaurant. Ze verblijven zonder vaste verblijfplaats in het land en een van de twee is minderjarig. Het parket Halle-Vilvoorde zal beslissen of ze voor de onderzoeksrechter en jeugdrechter worden geleid.