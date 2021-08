Union-supporters dolblij na 1-3 winst tegen Anderlecht “Winnen tegen Anderlecht is altijd belangrijk”

De supporters hopen dat dit niet de enige overwinning van het seizoen is. Ze hebben er alvast een goed oog in. “We hebben een goede kern, een goede trainer en een goede omkadering. En de supporters zijn terug. Misschien zijn voor ons de resultaten het minst belangrijk. Of we nu in eerste provinciale spelen of in eerste klasse. De supporters die hier nu zijn, zijn er al altijd geweest; ook toen we tegen RFC Liège speelden.”