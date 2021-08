Vaccinatiecentrum Mol werkt één avond zonder afspraak

Met zo'n 92 procent is de vaccinatiegraad in de regio hoog, maar met deze actie hopen ze nog meer mensen te kunnen vaccineren. "In de leeftijdsgroep tussen 18 en 30 jaar zit nog heel wat potentieel", zegt Wim Caeyers burgemeester van Mol (CD&V). "Ook wie ouder is en nog niet gevaccineerd, om welke reden dan ook, is welkom. Iedere gevaccineerde extra zorgt er toch voor dat wel elkaar wat meer beschermen". Het gaat om inwoners van Balen, Dessel, Mol en Retie die ouder zijn dan 18 jaar. Ze kunnen vanavond in het vaccinatiecentrum terecht tussen tussen 18 en 20 uur.