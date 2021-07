Verenigde Staten en Irak sluiten akkoord over einde militaire inmenging van Amerika

Eind dit jaar zal de gevechtsoperatie in Irak dus afgelopen zijn voor de VS. Er blijven dan nog wel een klein aantal Amerikaanse militaire instructeurs om het Iraakse leger op te leiden.

Het is de tweede keer dat de VS dat doen. Na de Amerikaanse inval in Irak in maart 2003 en een jarenlang durende bezetting en overdracht aan de nieuwe Iraakse regering, waren de meeste VS-militairen in 2011 al teruggetrokken door toenmalig president Barack Obama. Er bleven er toen wel een aantal achter om strategische doelwitten te beveiligen in Bagdad. Enkele jaren later keerden de Amerikaanse gevechtstroepen echter terug toen de terreurgroep IS grote delen van Noord- en West-Irak onder de voet liep. Nu dat "kalifaat" heroverd is, wil president Joe Biden een einde maken aan de militaire aanwezigheid in Irak. (Lees verder onder de foto).