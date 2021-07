Verschillende doden bij gewelddadig protest tegen watertekort in Iran

De protesten tegen het watertekort zijn meer dan een week geleden begonnen in Khuzestan, een provincie in het zuidwesten van Iran, en hebben zich verder verspreid naar de stad Aligoodarz, in de westelijke provincie Lorestan.



Volgens de autoriteiten zouden er in de stad Aligoordarz drie doden gevallen zijn doordat “verdachte kogels zijn afgevuurd door onbekenden die zich tussen de vreedzame demonstranten bewogen”.