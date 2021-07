Vissterfte in de Demer door overstromingen: "We hopen dat we dit verder kunnen voorkomen"

Onder andere in Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem is veel vissterfte. Dat is een gevolg van de recente overstromingen. "Er is te weinig zuurstof en zuiver water voor de vissen”, zegt de burgemeester van Scherpenheuvel, Manu Claes. “Door de ongecontroleerde overstroming is er veel afvalwater in de Demer terechtgekomen. Dat zorgt voor een te hoog nitraat- en nitrietgehalte, waardoor er zich vissterfte voordoet."

De Vlaamse Waterweg, die beheerder is van de Demer, zit nu met een aantal specialisten rond de tafel om een oplossing te zoeken. “Zij gaan zeker nog stappen ondernemen, maar daar heb ik nu geen zicht op”, zegt Claes. “Ik heb begrepen dat het niet zo simpel zal zijn om dat op te lossen, maar wij hopen natuurlijk dat we dit verder kunnen voorkomen.”