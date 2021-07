Moet Pukkelpop overheidssteun terugbetalen? "Onduidelijk waar geld naartoe ging", aldus Vande Reyde (Open VLD)

Maar volgens Vlaams Parlementslid voor Open VLD, Maurits Vande Reyde, is die beschuldigende vinger van Pukkelpop richting de overheid te gemakkelijk. "Dat er heel de zomer veiligheidsvoorschriften zouden zijn, was voor iedereen duidelijk. Er zijn enkele bijkomende zaken in verband met het testen, maar ik denk dat die wel te voorspellen waren (...) Er zijn andere evenementen die zich er wel aan houden (...) De cruciale vraag is: waarvoor is de overheidssteun gebruikt? Dat is op dit moment echt heel onduidelijk", onderstreept hij. "Maar je kan sowieso niet zo maar alle risico's negeren en dan de rekening doorschuiven naar de belastingbetaler", aldus de samenvatting van Vande Reyde in "De ochtend" op Radio 1: