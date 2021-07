Waarom werden inwoners Verviers niet geëvacueerd? En is er dan geen hulpverlening? 4 vragen na onze reportage 

"De plunderaars zijn rapper dan ratten", vertelt Barbier. "Het was van in het begin duidelijk dat dit zou gebeuren en we hebben extra manschappen ingezet. In Pepinster en in Verviers zijn er nu continu 50 agenten op het terrein, 40 in uniform en 10 in burger." Al vanaf de eerste dag van de overstromingen wordt de lokale politie versterkt door agenten van FERES, de gecentraliseerde reserve van de Federale Politie, en ploegen uit andere politiezones. Over de hele Vesderzone gaat het per dag om 120 extra agenten, die verdeeld over drie shiften mee patrouilleren om mensen te helpen en uit te kijken voor plunderaars.