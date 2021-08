Wagen brandt uit na kettingbotsing op E17 in Kruibeke, 6 andere voertuigen betrokken

Na een kettingsbotsing met 6 voertuigen op de E17 in Kruibeke gisterenavond vatte 1 wagen vuur en brandde nagenoeg volledig uit. De Nederlandse bestuurster zat samen met haar zoontje van 4 in de wagen. Het incident gebeurde toen het verkeer plots vertraagde. Daardoor reed ze in op haar voorligger, een bestelwagen van en Nederlands koppel.

(Lees verder onder de foto)