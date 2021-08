Motorrijder gevat in Mechelen die 100 rijdt in zone 50

De politie had een tip gekregen van een buurtbewoner. Die liet weten dat er dagelijks tijdens de avondspits een motorrijder aan veel te hoge snelheid over de Leestsesteenweg reed. Tijdens een verkeerscontrole werd de man inderdaad geflitst aan 98 kilometer per uur. Je mag er maar 50 kilometer per uur rijden. De man zal het mogen uitleggen bij de politierechter. De Mechelse politie zegt dat er op geregelde tijdstippen nog snelheidscontroles zullen gebeuren, onder meer op de Leestsesteenweg. Bij justitie komt er trouwens tegen eind dit jaar een extra nationaal parket voor verkeersveiligheid, dat ervoor moet zorgen dat hardrijders voortaan strenger aangepakt zullen worden.