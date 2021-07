Na uitstel Pukkelpop: welke festivals gaan deze zomer wél door en hoe?

Wat is het Covid Safe Ticket: met een Covid Safe Ticket kan je bewijzen dat je al zeker twee weken volledig gevaccineerd bent, recent negatief bent getest of het voorbije half jaar al eens besmet bent geweest met het coronavirus. Aanvankelijk was aangekondigd dat een negatieve PCR-test voor festivals 72 uur geldig was, maar dit is vorige week veranderd naar 48 uur. Een sneltest (antigeentest) is slechts 24 uur geldig.

Vanaf 13 augustus is een Covid Safe Ticket op de meeste festivals vereist om toegang te krijgen tot het terrein. Daar hoef je dan geen mondmasker meer te dragen en geen afstand meer te houden.