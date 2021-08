Wereldprimeur voor de Antwerpse haven: ook buitenlandse zeelui die aankomen in Belgische havens kunnen zich voortaan laten vaccineren

Enkele maanden geleden is gestart met de vaccinatie van Belgische zeelui op hun schepen. Vermits ze op zo'n schip toch dicht bij elkaar leven, is beslist om ook de internationale zeelui te vaccineren. "We hebben daar mobiele teams voor, met telkens één arts en twee verpleegkundigen. Die vaccineren met Johnson & Johnson op de schepen of op de kade, zoals hier in Antwerpen een Russische bemanning. In elke haven worden zo'n teams voorzien", zegt Geert Gijs van de Taskforce Vaccination.

"Hier in Antwerpen wordt onder meer samengewerkt met de GZA-ziekenhuizen. De kapiteins geven door wie er gevaccineerd wil worden. Zij beslissen ook hoeveel bemanningsleden een vaccin mogen krijgen. Er kunnen soms wat nevenwerkingen zijn en de activiteiten aan boord moeten natuurlijk kunnen doorgaan. De schepen doen ook andere havens aan en zo geraken alle bemanningsleden hopelijk in stukjes gevaccineerd."



In de Belgische havens leggen jaarlijks meer dan 5.500 verschillende schepen aan waarop in totaal circa 80.000 zeevarenden werken.