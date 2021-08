Werken Antwerpse Draakplaats na 3 jaar afgerond: “Er kunnen opnieuw evenementen georganiseerd worden”

De werken aan het betonnen viaduct op de Draakplaats in de Antwerpse wijk Zurenborg zijn afgerond. Na drie jaar zijn de vijf booggewelven, in de volksmond beter bekend als "de vijf bruggen" er nu volledig gerestaureerd. Een tijdlang was er daardoor hinder voor het verkeer, maar nu is de toegang er weer helemaal vrij.