Windmolens tussen spoorweg en E40 in Oostkamp en Beernem komen er niet

"De Zesling", het windmolenproject tussen Oostkamp en Beernem, komt er niet. Het plan om 6 windmolens van 200 meter hoog te plaatsen op een gebied tussen de spoorweg en de E40 in Oostkamp en Beernem vangt bot bij de Vlaamse regering. In totaal hadden 3.000 mensen uit de buurt bezwaar ingediend tegen de windmolens. Ook de gemeenten in kwestie zelf zagen de windmolens liever niet komen. Of toch niet op de plaats waar ze nu geïnstalleerd gingen worden. "Te dicht bij de huizen", klinkt het. "En er staat ook te veel waardevolle natuur."