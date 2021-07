Zangeres Pink wil boete betalen voor Noorse beachhandbalploeg die weigerde in bikinibroekjes te spelen

De afgelopen weken is een hevige discussie losgebarsten in beachhandbal-middens omdat de speelsters van de Noorse nationale ploeg niet meer in de gereguleerde bikinibroekjes wilden spelen. Ze wilden korte shortjes dragen, zoals de mannenploeg dat mag.

Ze worden daarbij gesteund door de Noorse federatie. "De atletes moeten zich comfortabel voelen, dat is het belangrijkste", zei Kare Geir Lio, de voorzitter van de Noorse federatie. "Iedere speelster zou dus -binnen bepaalde grenzen- moeten kunnen kiezen wat ze wil aantrekken."

Ter vergelijking, zo is het mannenteam gekleed: