14-jarig meisje zwaar mishandeld in Amstelveen "omdat ze geslacht niet wil bekendmaken"

Paul Brink postte gisteren een pakkend verhaal over zijn dochter Frédérique (14) op zijn LinkedInprofiel, inclusief alleszeggend beeldmateriaal: Frédérique heeft een gebroken neus, bloed op het gezicht en er rolt een dikke traan over haar wang. "Ze vroegen haar of ze een jongen of een meisje was", schrijft brink. ""Dat maakt toch niet uit” antwoordde mijn dochter vriendelijk", gaat Brink verder. Dat antwoord was volgens vader Paul niet naar de zin van de daders.

Lees verder onder de foto van Frédérique: