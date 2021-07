15.000 dode bijen teruggevonden in bijenkast Meerhout: "Waarschijnlijk vergiftigd door vandalen"

In Meerhout zijn er in een bijenkast 15.000 dode bijen aangetroffen. Volgens imker Nick Bogaerts zijn er twee pistes. "Ofwel zijn de diertjes gestorven van de honger, maar dat lijkt weinig waarschijnlijk want er was eten genoeg. Ofwel zijn ze vergiftigd, wat waarschijnlijker is, want we hebben de bijen aangetroffen met hun tongetjes naar buiten. "