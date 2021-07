20 grote zakken asbest gedumpt in gracht vlak bij het kanaal in Moen, politie spoort daders op

De politie van Zwevegem heeft deze morgen langs de Sluislaan in Moen 20 grote zakken afval gevonden. Het afval, dat gedumpt werd in een gracht vlak bij het kanaal Bossuit-Kortrijk, bleek asbest te zijn. Omdat asbest giftig is en dus gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid, werd de brandweer ingeschakeld om alles voorzichtig op te ruimen.

Politiezone MIRA zet alles op alles om de dader(s) te vinden. Commissaris Michael Vandenheede van de politie van Zwevegem reageert afkeurend: "Sluikstorten over het algemeen is heel erg schadelijk. Maar zo'n giftige stoffen dumpen, waar kinderen aan kunnen komen? Dat is totaal onverantwoord. Wanneer we de dader of daders opsporen, staat hen een fikse boete te wachten. En daar komen ook nog eens de kosten van de opruimings- en vernietigingswerken bij. Want zo'n gevaarlijk materiaal vernietigen is een dure aangelegenheid."