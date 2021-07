Acteur Michel Van Dousselaere (73) overleden na strijd tegen hersenaandoening

Michel Van Dousselaere is geboren in Gent maar woonde al jaren in Amsterdam. In zijn lange carrière was hij te zien in tal van Vlaamse films en series. Zijn bekendste rollen zijn die van commissaris Roger De Kee in de VTM-reeks "Aspe" en Leo Deschryver in de Eén-reeks "Het goddelijke monster". Hij speelde ook gastrollen in onder meer "Terug naar Oosterdonk" en "Wittekerke", en hij stond op de filmsets van "Zot van A." en "Brabançonne".

Van Dousselaere nam zelf begin 2018 afscheid van zijn vak en van het publiek, omdat hij toen al jaren ziek was. In 2014 werd bij de acteur een zeldzame vorm van “progressieve niet-vloeiende afasie” lijdt. Dat is een neurologische aandoening die het spraakcentrum in de hersenen aantast, en daarna ook andere zones van het brein.

Over zijn ziekte heeft hij samen met zijn vrouw, theatermaker en regisseur Irma Wijsman nog een documentaire gemaakt: "MICHEL, acteur verliest de woorden". Die is integraal te bekijken op VRT NU.