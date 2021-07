Agent tijdens speciale hoorzitting over bestorming Capitool: "Dood hem met zijn eigen geweer, riepen ze"

Het is een eerste hoorzitting, maar het onderzoek kan nog een hele tijd aanslepen. Er is dan ook veel onenigheid tussen de Democraten en Republikeinen over de bestorming van het Capitool.



De Republikeinen minimaliseren het hele gebeuren en sommigen ontkennen het geweld. Ze willen de bladzijde van de bestorming omslaan. Het onderzoek, dat geleid wordt door de Democraten, doen ze af als "politiek gemotiveerd".



De Democraten willen uitklaren wat er is gebeurd. "We willen het publiek informeren over wat er die dag echt is voorgevallen, vooral tegenover de inspanningen die gebeuren om dat deel van de geschiedenis wit te wassen", klinkt het daar. Het onderzoek kan de verdeeldheid in de VS dus nog verder aanzwengelen.