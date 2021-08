Auto gaat over de kop voor deur van AZ Monica in Deurne

Voor de deur van het AZ Monica in Deurne ging vanmiddag een auto over de kop. De bestuurder, een man van 83, voerde een parkeermanoeuvre uit maar raakte daarbij een geparkeerde taxi. Zijn auto schoot vooruit, de stoep op. Toen de wagen een verkeersbord raakte, ging hij over de kop. De bestuurder raakte gewond maar is niet in levensgevaar. Hij werd bevrijd door de brandweer. Zijn passagier, een vrouw van 81, liep lichte verwondingen op. Er was veel verkeershinder, ook voor het tramverkeer.