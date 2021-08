19-jarige met Belgisch-Britse nationaliteit vertrekt vandaag op solovlucht rond de wereld en kan zo record breken

Zara Rutherford (19) heeft een Engelse vader en Belgische moeder en woonde lange tijd in Brussel. Haar diploma van de middelbare school behaalde ze in Groot-Britannië. Zara's vader, Sam Rutherford, is een voormalige Britse legerpiloot die gestationeerd was in België. Het is via hem dat ze de liefde voor het vliegen te pakken kreeg.