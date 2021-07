Uitdoofscenario in verschillende Limburgse vaccinatiecentra

Deze week zijn alle 12- tot 15-jarigen uitgenodigd voor een tweede prikje. Eind augustus zal de grote sporthal in Bilzen met zijn zes vaccinatielijnen dus overbodig worden. Daarom wordt de ruimte weer vrijgemaakt voor sport.

"Wie zich daarna wil laten vaccineren, kan dat nog altijd", verzekert de burgemeester van Bilzen Johan Sauwens (CD&V). "We gaan de restgroepen op twee of drie halve dagen opvangen in het jeugdcentrum de Bilding, dat is op dezelfde site als de sporthal."

Eern vergelijkbaar scenario in Lommel. Daar zijn ze ook uitgeprikt tegen het einde van de zomer zegt centrummanager Maarten Mulkens: "In principe heeft iedereen de kans gekregen om zich te laten vaccineren. Maar wie om een of andere reden toch zijn moment gemist heeft kan nog altijd terecht in ons ander centrum in Peer. Maar dat zijn niet meer de grote aantallen."

Inwoners van Halen kunnen zich nog tot half september laten vaccineren in Diest. Nadien zullen ze naar Aarschot moeten gaan als ze alsnog gevaccineerd willen worden.