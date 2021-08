Bloed geven op unieke locatie: C-mine in Genk

En bloed geven in de compressorenhal van C-mine is toch anders dan in het ziekenhuis, vertelt een van de vaste donoren. "Normaal ga ik daarvoor ook naar het ziekenhuis van Genk, maar nu kon ik met de fiets komen", vertelt de vrouw. "Ik moest geen parking zoeken, ik moet geen bonnetje nemen, ik vind het wel gemakkelijk. En het decor is prachtig, het is heel rustgevend om hier te liggen. Niet dat mijn bloed nu sneller gaat stromen, maar het is wel heel anders dan in een koude ziekenhuishal. Dat ik zodadelijk nog een tentoonstelling kan meepikken, is ook wel leuk."