Amper 4 op de 10 Brusselse jongeren gevaccineerd: "We blijven sensibiliseren en trekken met bussen naar precaire wijken"

Jonge mensen maken minder kans om op de afdeling intensieve zorg te belanden dan oudere mensen, maar in Brussel is die kans wel groter dan in de rest van het land, want de Brusselse jongeren zijn nog altijd veel minder gevaccineerd. In de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar is nog maar 44 procent minstens één keer ingeënt. In Vlaanderen is dat al 81 procent, in Wallonië 64 procent.

De lagere vaccinatiegraad bij de Brusselse bevolking, in het algemeen maar vooral bij de jongeren, zorgt er mee voor dat zowat 40 procent van alle coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg in ons land in een Brussels ziekenhuis ligt.

Dat nog maar zo weinig Brusselse jongeren zich hebben laten vaccineren, heeft verschillende oorzaken. Net als bij de oudere bevolking, speelt de internationale context van de hoofdstad een rol. Door het grote aantal verschillende nationaliteiten zijn de jongeren niet altijd even gemakkelijk te bereiken via de reguliere overheidscommunicatie en media.