BEKIJK - Chocoladefabrikant Galler (naast de Vesder) kreeg de volle laag: alle voorraden zijn voor de vuilnisbak

De watersnood in Wallonië is ook een ware economische ramp voor de bedrijven in de regio die al een hoge werkloosheid kent. Ook chocoladebedrijf Galler aan de Vesder in Caudfontaine kreeg de volle laag. In de fabriek stond bijna 2 meter water. Alle machines zijn er aangetast, alle voorraden zijn voor de vuilnisbak. Maar de wil om er bovenop te komen, is groot. "We komen er wel, allemaal samen", zegt Valérie Stefenatto van Chocolaterie Galler tijdens het bezoek van onze reporter aan de fabriek. Bekijk hierboven de volledige reportage.