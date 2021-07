Clear Channel haalt megacontract voor reclame in treinstations binnen

Het NMBS-contract is erg belangrijk, want wekelijks passeren meer dan 8 miljoen mensen in de stations. "Dit is het grootste contract van de markt in België", zegt Jan De Moor, directeur van Clear Channel Belgium. Het gaat om meer dan 4.000 reclamepanelen.

Clear Channel wil na de start van het contract op 1 januari onder meer het aantal digitale panelen in de stations opvoeren van 200 naar 800. Digitale borden zijn belangrijk voor adverteerders, omdat ze via wisselende boodschappen verschillende specifieke doelgroepen op dezelfde dag kunnen bereiken.

Als onderdeel van het contract zal het reclamebedrijf de NMBS ook helpen met "de verfraaiing van de stations en een betere beleving voor de reizigers", zegt De Moor. Zo zullen reizigers hun smartphone kunnen opladen aan de reclamepanelen, zal Clear Channel evenementen organiseren in de stations en komen er zithoeken met groen. "Het is een deel van de reden waarom ze ons gekozen hebben", aldus De Moor, die spreekt over "een competitieve aanbesteding".