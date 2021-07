Vlaamse regering wil subsidiebeleid aanscherpen en steun beter controleren 

De zaak rond Let's Go Urban jongerendansproject van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft duidelijk gemaakt dat er te weinig controle is op subsidies. Daarom wil Diependaele de strijd tegen fraude met subsidies opvoeren. "Als we nu een subsidie geven, gaan we na 2 à 3 of maximaal 5 jaar controleren of die het maatschappelijk doel bereikt dat we willen bereiken. Het is geen verworven recht meer. Daarnaast zal de Inspectie van Financiën een controlesysteem uitbouwen. Zo kunnen we nakijken waar elke euro naartoe gaat."