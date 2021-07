Dader van schietpartij in Aziatische massagesalons in Atlanta is veroordeeld tot levenslang

Zes slachtoffers waren van Aziatische origine. De schietpartij zorgde voor veel verontwaardiging in de VS, zeker omdat geweld tegen Aziaten sinds het begin van de coronapandemie erg is toegenomen in de VS.

De procureur van Fulton, Fani Willis, liet in mei weten dat de staat Georgia de doodstraf wil vragen tegen de beklaagde vanwege het "vreselijke en onmenselijke karakter" van de moorden. Volgens haar selecteerde de man zijn slachtoffers op basis van hun "ras, afkomst, geslacht en gender".