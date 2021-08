Politie waarschuwt voor gevaarlijke drug: "Hasj gemengd met heroïne maakt je sneller verslaafd"

Zondag is op de Oude Kuringerbaan een 50-jarige Hasselaar betrapt die verschillende zakjes hasj bij had in zijn fietstas. Uit een test bleek dat er kleine hoeveelheden heroïne waren vermengd onder de hasj. Woordvoerder van Limburg Regio Hoofdstad Dorien Baens noemt het een onrustwekkende vaststelling: "Dit is een trucje dat dealers gebruiken om hun gebruikers sneller verslaafd te maken en op die manier meer te kunnen verkopen. De substantie heroïne is zeer gevaarlijk. We willen mensen daarvoor waarschuwen."



Bij de man thuis zijn nog hoeveelheden drugs en een grote som geld gevonden. Hij is gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter.